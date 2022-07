Entra nel vivo dell'estate a Le Vele di Alassio

Siamo alla fine di luglio e Le Vele di Alassio sono pronte per una

grande maratona di eventi che ci accompagnerà fino alla fine

dell'estate. Lo siete anche voi?



Questa sera torna Stargate, firmato Change Your Mind, a partire dalle

ore 23:00. In consolle per il nono anno a Le Vele di Alassio sarà

protagonista lo special guest dj Marco Faraone che si esibirà in un

extended set di quattro ore. Ad aprire la serata sarà la dj Gladis.

Entro le ore 00:30 le donne in lista hanno l'ingresso in omaggio.



Giovedi è appuntamento fisso l'amatissimo party "Mamacita", serata

famosa per il suo speciale format con la musica Reggaeton a fare da

protagonista.



Venerdi e sabato "Weekend Nights" ci regalerà due grandi feste dalle ore

23:00 fino al sorgere del sole. La musica è di tipo open format a cura

del dj resident Giorgio V. e del dj modenese Ruben Lasala, ormai molto

apprezzato anche in Liguria. Le serate saranno animate da un favoloso

gruppo di ballo firmato Visionair. Le donne in lista al venerdì entro le

ore 00:30 saranno omaggiate dell'ingresso.



Domenica dalle ore 17:00 alle ore 04:00 ci sarà il Daytime di Change

Your Mind con una consolle internazionale: dall'Olanda sarà nostro

ospite il dj William Djoko e a seguire la dj americana Layla Benitez. Ad

aprire le danze i Proudly People, djs milanesi in ascesa grazie alle

loro produzioni molto apprezzate che animano i party di Ibiza oltre ai

resident djs Dajku Twins. Per permettere a tutti di godersi il party

dall'inizio alla fine l'ingresso sarà offerto a quanti in lista

entreranno durante la prima ora.



Il 2 agosto sarà ospite lo star guest dj Bob Sinclar che scalderà i

cuori della "Love Generation" facendoci festeggiare tutti quanti fino

all'alba!







Change Your Mind Stargate w/ Marco Faraone Wednesday 27th July 2022



Wednesday 27th July 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate

LINE UP

Marco Faraone

(Extended Set)

Gladis



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/3lyLCt5mX







Le Vele Alassio presents Mamacita 28th July 2022



Ogni giovedì l' #EstateDaSogno Mamacita sconvolge Alassio!!



Thursday 28th July 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2yqDepvxP







Weekend Nights 29th & 30th July 2022



Dance with the waves and you will find yourself.

Let's spend a magic Weekend all together!!



Friday 29th & Saturday 30th July 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

WEEKEND NIGHTS

MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/3nyI7sAs0







Change Your Mind Daytime Party Sunday 31st July 2022



Sunday 31st July 2022

From 5pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime Party

LINE UP

William Djoko

Layla Benitez

Proudly People



Support Act

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



LE VELE ALASSIO FOOD

Catering by Borghi Ricevimenti



MENU



SWEET PLEASURES

- Macedonia di frutta fresca

- Anguria

- Gelato al Fior di Latte

- Gelato al Cioccolato



CRUDITÉ

- N°3 Ostrica della Normandia con Cipolle di Tropea

- Tartare con pescato del giorno in marinatura di The Verde e Zenzero

accompagnato dal Gambero al vapore con cipollotto al limone e centrifuga

di mela verde



HEALTHY CHOICE

- Insalata di farro con verdure Bio alla mediterranea



STREET FOOD

- Hamburger 110 gr di Fassona con misticanza di stagione

- Hot dog con crauti e salse

- French fries / Patatine fritte



Evento Facebook:

https://fb.me/e/3uLmFkAHE







Le Vele Alassio presents Bob Sinclar Tuesday 2nd August 2022



WE ARE THE LOVE GENERATION



Tuesday 2nd August 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

BOB SINCLAR

STAR GUEST DJ

Bob Sinclar



Opening Act with Dj

Ruben Lasala



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1CXi1fJ7Y







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721