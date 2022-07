Reggia di Venaria: tornano le Sere d'Estate insieme al gioco interattivo "Venaria Light Show"

Nell’ambito di Play. Un anno tutto da giocare, filo conduttore della proposta culturale scelta dalla Reggia di Venaria per il 2022, le Sere d’Estate offrono al pubblico l’occasione di vivere gli ambienti Barocchi della Reggia e i suoi incantevoli Giardini in orario serale, intrattenuti dalle numerose proposte a tema “gioco” in programma.