5 domande sui montascale

Com'è ovvio che sia, chiunque è chiamato ad acquistare un monta scale tende a porsi domande circa le caratteristiche, il prezzo e la compatibilità di questi dispositivi con gli ambienti della casa. Spesso, il rischio è quello di fare un acquisto affrettato senza valutare in maniera adeguata i fattori che possono incidere sulla scelta. Ecco di seguito 5 domande frequenti sui monta scale.

Quanto peso può sopportare un montascale?

La maggior parte dei modelli in circolazione può trasportare carichi molto pesanti, fino a 200 Kg. Esistono poi modelli speciali in grado di sollevare fino a 250/280 Kg, realizzati per far fronte a situazioni particolari. Naturalmente, i prezzi montascale con un carico minore sono più bassi e, proprio per questo motivo, possono costituire una soluzione interessante per chi desidera risparmiare. Il consiglio è di fare le proprie valutazioni e scegliere il montascale in base alle proprie esigenze familiari.

Come faccio a scegliere il montascale più adatto?

Questa scelta richiede una valutazione molto attenta. Come per la maggior parte degli elettrodomestici, il mercato attuale propone diverse soluzioni, più o meno aderenti alle esigenze di ognuno. Esistono modelli dotati di diverse opzioni, tra cui sedili girevoli, poggiapiedi di dimensioni maggiori, colori particolari e così via. In generale, però, esistono quattro tipologie principali di monta scale, ovvero quelli dritti, quelli a rotaia curva, i montascale a piattaforma (ideali per il trasporto delle sedie a rotelle) e i montascale esterni.

Quanta energia elettrica consuma un montascale?

In generale, i montascale non consumano molto. La spesa annuale si aggira intorno ai 15/20 euro, cifre sostenibili per qualsiasi famiglia. I modelli più recenti sono straordinariamente efficienti dal punto di vista energetico e consumano circa 0,025 kWh di elettricità al giorno.

Quanto dura un montascale?

La durata di un montascale è pari a 10 o 15 anni. Ovviamente, la durata di vita è legata principalmente all'uso che se ne fa, alla frequenza con cui viene utilizzato e alla qualità della manutenzione. Il consiglio è di affidare la manutenzione del montascale a una ditta esperta, specializzata nella cura, nell'installazione e nella riparazione di questi dispositivi. Come per qualsiasi altro apparecchio meccanico, un adeguato programma di manutenzione riuscirà a mantenerlo in funzione per tanto tempo e senza grossi problemi.

Qual è la larghezza necessaria per installare un montascale?

Per installare un dispositivo di questo tipo, è necessario che le scale siano larghe almeno 75 centimetri.