Le opere gonfiabili del collettivo Tools for Action al Climate Social Camp: "Creano gioia come forma di resistenza"

Anche la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, nell'ambito del progetto Verso, partecipa in questi giorni al Climate Social Camp con workshop a cura del collettivo olandese Tools for Action, composto da Bambi van Balen e Wonko Hoogland.

I due artisti, già autori de "El Martillo" (Il Martello), da lunedì hanno condotto un laboratorio sulla costruzione di cubi gonfiabili da utilizzare nell'ambito di azioni politiche.

I cubi, leggeri e facilmente trasportabili, sono stati utilizzati la prima volta in occasione del COP21, la conferenza internazionale per il clima tenutasi a Parigi nel 2015. Da quel momento in poi, si sono rivelati elementi ideali per occupare lo spazio pubblico pacificamente durante le proteste e quelli realizzati durante i laboratori di questi giorni saranno portati al corteo in programma venerdì 29 luglio.

Cosa state creando in questi giorni di workshop?



"Stiamo realizzando un ciottolato gonfiabile che può essere montato in barricate temporanee - racconta Bambi van Balen -. Nel workshop mostro come creare delle sculture gonfiabili con strumenti accessibili: come forbici o nastro bioadesivo.In questo modo le persone possono costruirli a casa e usarli per le proteste. Nella versione da campo stiamo ora facendo dei ciottoli gonfiabili multicolori per realizzare degli strumenti che si associno al movimento queer e a quello del cambiamento climatico. Spero che le barricate possano essere dei ponti per crear delle connessioni tra comunità e mondi futuri”.

Perché per il vostro collettivo è così importante supportare il Climate Social Camp

“Essere impegnati nei gruppi di attivisti climatici dal 2009, è importante per sopportare le giovani generazioni di attivisti. Il Camp sembra un bellissimo terreno di allenamento per scambiare conoscenze, capacità diverse e prospettive”.

Come avete iniziato la produzione di gonfiabili come El Martillo per usarle nelle proteste?

El Martillo fu il primo che realizzammo nel 2010 come paese del Ecletic Eletric Collective. Nel 2009 ho percorso in bici con degli amici da Berlino a Copenhagen, per unirmi alle proteste durante la conferenza delle Nazioni Unite per il Clima. L’anno dopo, volevamo supportare le seguenti proteste a Cancún, in Mexico senza volare fino lì e causare altre emissioni. Attraverso questa restrizione nacque l’idea dei gonfiabili. Le sculture vennero inserite dentro una valigia e spedite a un gruppo di attivisti messicani come simbolo di solidarietà internazionale. Il martello venne fatto a pezzi dalla polizia messicana di fronte a giornalisti e telecamere. El Martillo divenne un’icona delle proteste su scala internazionale. L’evento mostro come le sculture gonfiabili possano influenzare e attrarre i media. Era l’inizio del gruppo artistico-attivista “Tools for Action” (letteralmente, strumenti per l’azione, ndr). Forniamo laboratori per interventi e strumenti sviluppati per le assemblee”.

Qual è il valore aggiunto di queste opere?

“Credo che le sculture gonfiabili, non sono diano visibilità, ma anche sfidano le aspettative di come una prostesa dovrebbe sembrare. Animano e cambiano le dinamiche della folla in manifestazioni gioiose. Gioia come forma di resistenza, poiché è attraverso il male e la tristezza che il potere vuole controllarci”.

Le paradossali qualità dei gonfiabili, la loro grande misura, la fragilità attraggono diverso pubblico al movimento. Per creare memorie che restano, per gli attivisti che c’erano prima di noi, ma anche per gli attivisti che verranno dopo”.

Come può l’arte aiutare la causa ambientalista?

“Non ci uniamo a un movimento avendo letto I fatti su flyer o su un foglio informativo, ma è soprattutto attraverso le circostanze sociale, attraverso gli amici, o le comunità di cui facciamo parte. L’arte può aiutarci a dare forma a queste mobilitazioni a creare un’irresistibile attrazione nell’unirsi a un movimento. L’ispirazione per il martello è stata una frase “L’arte non è uno specchio della società, ma un martello con cui formarla”. L’idea che se l’arte vuole avere effetti politici, non è sufficiente rappresentare la realtà, ma intervenire in una situazione data. Gli artisti possono giovare un ruolo nel creare un cambiamento culturale, nell’immaginare e nel disegnare il futuro che vogliamo vedere”.

Prossimi progetti legati all’ambiente?

“Adesso sto lavorando su due filoni. Prima di tutto ho invitato il mio amico Wonko, un attivista disabile a unirsi al Social Climate Camp per parlare di accessibilità, responsabilità sociale e quello che chiamano “attivissimo su sedia a rotelle”. Trovo la prospettiva di persone con disabilità incredibilmente arricchente e liberatoria perché rivela come normative della nostra società e le discriminazioni siano strutturate. Allo stesso modo, ci deve essere un lavoro da fare anche sul cambiamento climatico. E’ una quesitone non solo ecologica ma anche sociale e capitalista. Come ci relazioniamo all’ambiente si traduce che anche su come ci relazioniamo tra di noi, tra le risorse condivise e sul nostro senso di produttività ma anche sul senso del tempo. Mi piacerebbe lavorare su workshop e oggetti di design oltre che su invenzioni che evidenziano le relazioni tra il cambiamento climatico, il capitalismo, la disabilità e la salute mentale. Viviamo in tempi folli, abbracciamo la follia! In secondo luogo, sto lavorano a performance partecipate con sculture luminose in cui esploro il sogno come forma di guarigione e di attivismo. Dopo 12 anni di invenzioni e azioni, cerco l’equilibrio tra processo estroverso e introverso. Si dice che l’indigeno movimento Zapatista in Messico ha impiegato 10 anni di sogni prima di arrivare a un’insurrezione fisica”.