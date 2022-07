Caso Extinction, Torino reprime il conflitto sociale? Fratoianni: “C’è un problema con Questura e Prefettura” [VIDEO]

Torino? Una città con un problema, quello di gestire il conflitto sociale con la repressione. E’ durissima l’accusa che Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, rivolge alla Questura e alla Prefettura torinese.

Fratoianni: "Fatto molto grave, anzi inaccettabile"

A far discutere, le denunce e i fogli di via dati agli Extinction Rebellion, attivisti ambientalisti che tre giorni fa si erano incatenati alla Regione, denunciando una lotta troppo blanda ai cambiamenti climatici: “Penso che quel che è accaduto sia molto grave, credo che sia un approccio inaccettabile a forme di conflitto non violente e pacifiche: due persone si sono incatenate per segnalare un’emergenza sotto gli occhi di tutti. Ormai questo è uno dei più grandi problemi del mondo. Che le istituzioni non riescano a costruire un confronto e pensino di risolverlo con la repressione, denunce e fogli di via è inaccettabile”.

"Solo con la repressione non si va da nessuna parte"

“Torino - ha poi accusato Fratoianni - ha un problema: troppo spesso i temi legati a proteste e conflitto sociale si risolvono in una dialettica chiusa tra dinamica giudiziaria e repressiva, questo è un errore che non porta da nessuna parte”. Il parlamentare ha anche ricordato le interrogazioni parlamentari presentate in passato e spiegato che solo lo scioglimento del Governo gli ha impedito di chiedere nuovamente lumi sull’operato della polizia con gli Extinction.

"Esiste un problema con Questura e Prefettura"

Il problema, però, rimane. Almeno secondo Fratoianni: “C’è un problema che riguarda la Questura e la Prefettura, prima che il sindaco”. Primo cittadino che, almeno per il leader di Sinistra Italiana - non avrebbe responsabilità dirette.

Di certo, il ruolo di Sinistra Ecologista è e sarà quello di dare spazio ai temi sociali posti dai cittadini: “Dentro il Governo di questa città siamo presenti anche noi anche per essere punto di riferimento delle battaglie. Il lavoro che farà l’assessore Rosatelli e le consigliere Ravinale e Diena farà si di allargare le occasioni di confronto”, ha concluso Fratoianni.

"Grimaldi: "Ascoltare i giovani del Cimate Social Camp"

“Da giorni ormai si susseguono i dibattiti al Climate Social Camp, che Torino ha l’onore e la fortuna di ospitare. Quei ragazzi e quelle ragazze, così come i tanti studiosi, scienziati e militanti che stanno intervenendo al Camp, non vanno tollerati: vanno ascoltati. Noi siamo qui per ascoltare, partecipare e contribuire alla costruzione di un terreno di conflitto culturale e politico che è il senso stesso della democrazia", hanno dichiarato Fratoianni, Evi, Grimaldi e Ravinale. "La giustizia climatica e la giustizia sociale esigono risposte non solo tempestive, ma concrete, intelligenti, radicali”.

Ricca: “Attacco di Fratoianni a Questura e Prefettura vergognoso"

“Dal segretario di Sinistra Italiana Fratoianni parole inaccettabili. Parlare di ‘problema con Questura e Prefettura’ vuole dire attaccare direttamente fondamentali istituzioni che si fanno carico ogni giorno della sicurezza collettiva e gettare una luce indebitamente negativa sul lavoro di tutti - afferma il commissario cittadino della Lega Fabrizio Ricca - Esprimiamo solidarietà agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine che ogni giorno svolgono un lavoro in cui rischiano in prima persona la loro incolumità”.