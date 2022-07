Dalla Gran Madre a corso Unione Sovietica: continuano le riasfaltature a Torino

Con l'estate è tempo di riasfaltare. Gli operai della Circoscrizione 8 continuano il lavoro di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. Dall'atteso intervento alla Gran Madre fino a corso Unione Sovietica.

Gli interventi conclusi

Proprio su corso Unione Sovietica gli ultimi interventi qualche giorno, da via Nichelino a corso Traiano, con le carreggiate centrali, e poi da piazzale San Gabriele da Gorizia a corso Sebastopoli e la carreggiata di corso Dogliotti, da corso Bramante all'intersezione Spezia.

"Come ogni estate che si rispetti, programmiamo e concludiamo lavori di manutenzione straordinaria, dedicati a strade e marciapiedi del nostro territorio" spiega il presidente della 8 Massimiliano Miano che qualche giorno fa su Facebook aveva già annunciato la restituzione in sicurezza alla viabilità: la riqualificazione della carreggiata centrale di corso Moncalieri, da via Sommacampagna a via Gioannetti e corso Casale, da piazza Gran Madre a via Bricca.

Quelli in programma

Restano ancora in programma corso Gabetti, il controviale nord di corso Fiume, via Nizza, da piazza Carducci fino a corso Spezia.