Climate Social Camp e Meeting Fridays for Future di Torino, è tutto pronto per il corteo conclusivo

Il Climate Social Camp e il Meeting Europeo Fridays for Future, i due eventi ambientalisti in programma a Torino tra il parco della Colletta e il Campus Luigi Einaudi, si avviano oggi verso la propria conclusione con il corteo organizzato da tutte le realtà partecipanti.

Gli attivisti si stanno radunando in questi minuti all'ingresso del Camp, per poi partire e sfilare tra le vie cittadine rivendicando le proprie istanze a istituzioni e cittadinanza. A guidare la folla è un grande martello gonfiabile, simbolo della rottura verso il sistema politico economico ritenuto responsabile della crisi climatica e sociale. La manifestazione si concluderà in piazza Vittorio.