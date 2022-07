Operazione antidroga tra il Piemonte, Valle d'Aosta e Sicilia: un arresto anche a Torino

Un arresto anche a Torino per l’operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Nucleo investigativo del Reparto operativo del Gruppo Aosta.

Si aggiunge agli altri quattro arresti, in carcere o ai domiciliari, effettuati nell’ambito della stessa operazione.

A finire in manette a Torino è un cittadino senegalese di 21 anni, mentre un altro uomo è stato arrestato in contemporanea a Noto in Sicilia. C’è poi un sesto destinatario dell’ordinanza di arresto: Dia Matabara, senegalese marito di Jessica Leto, donna di Aosta di 32 anni, ritrovata morta nella Dora Baltea il 31 maggio scorso per un “intossicazione da cocaina”. A seguito della sua morte e dell’allontanarsi di Dia Matabara dall’Italia, quattro italiani si sono sostituiti a loro nell’attività di spaccio e sono finiti alle misure cautelari.