La torinese Argotec cerca 100 ingegneri e amministrativi per l'Italia e gli Stati Uniti

L’azienda aerospaziale torinese Argotec lancia un piano straordinario di assunzioni per le sue sedi, italiana e US. Sono infatti 100 le figure ricercate, tra ingegneri aerospaziali, elettronici, meccanici, informatici, laureati in materie STEM, ma anche esperti amministrativi: per tutte è previsto l’inserimento nell’organico aziendale.