Fuoriporta: a Biella i bambini dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo si preparano alla loro Passione

Sono iniziate da alcuni giorni le prove per i due spettacoli della Passione dei Bambini che andranno in scena domenica 4 e martedì 20 settembre. Le iscrizioni, che si erano aperte a fine maggio, hanno raggiunto il centinaio di adesioni di bambini di Sordevolo e dei paesi limitrofi che, con entusiasmo, si sono messi a disposizione per interpretare i molteplici ruoli, dalle parti recitate alle comparse.

Molto significativa è la presenza di ragazzi sordevolesi che hanno raggiunto l’età massima consentita per partecipare all’edizione dei bambini (14 anni) e che si sono candidati per interpretare le parti più impegnative. Il loro desiderio di impegnarsi in ruoli difficili è un segnale positivo, sinonimo di continuità della tradizione sordevolese, poiché saranno proprio loro a potersi candidare, nella prossima edizione, a vestire i panni dei personaggi della Passione “degli adulti”.

La data del 4 settembre li vedrà in scena per la loro ultima interpretazione come bambini. Le sessioni di prove si svolgono sotto l’attenta direzione di Anna Pidello, affiancata costantemente da Giorgio Gulmini, Alice Pollono, Anna Rubin Pedrazzo, Luca Debernardi e sovente da Stefano Pala e alcuni ragazzi delle scuole superiori. Fino alla prima settimana di agosto i ragazzi sono impegnati per due giorni la settimana ma, a partire dalla seconda metà del mese, il loro lavoro si intensificherà fino al giorno del debutto.