Tragedia in montagna, cade e precipita nella zona del Rocciamelone: morto un escursionista

E' morto un escursionista che si è spinto a piedi nella zona di Mompantero, in val di Susa, sotto la cima del Rocciamelone. A dare l'allarme, intorno alle 13, era stato un alto escursionista, che aveva visto precipitare la persona in poi ritrovata cadavere.



Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. La situazione è apparsa immediatamente molto critica: sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che è riuscito a sbarcare l'equipe con difficoltà a causa delle numerose persone presenti.



Dopo aver tentato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Successivamente sono stati elitrasportati sul luogo dell'incidente i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno effettuato le operazioni di Polizia Giudiziaria e hanno collaborato al recupero della salma non appena è stata ricevuta l'autorizzazione del magistrato.