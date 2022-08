Catenarie di lampadine: come utilizzarle per arredare l'esterno di case singole o ville

Le catenarie di lampadine, meglio conosciute con il tradizionale nome di "filo di luci", sono perfette per rendere speciale un'ambientazione in esterno e regalare atmosfere uniche. Possono essere utilizzate per arredare lo spazio outdoor di case singole o ville, ma si adattano bene anche ad ambienti interni regalando, anche in questo caso, un gioco di luci e fili che sembra quasi infinito.

Le catenarie di lampadine, come per esempio quelle Luminalpark, possono essere appese tra i rami degli alberi, su un elemento architettonico in veranda, in terrazzo o in giardino, al di sopra di un tavolo da buffet, intorno ad un gazebo oppure sul soffitto di una struttura.

Le catenarie di lampadine per atmosfere magiche

Le catenarie di lampadine sono perfette per arredare l’esterno di una casa e si adattano bene a tutte le occasioni. Sono perfette per offrire l’illuminazione ideale durante una festa in giardino, che si tratti di un compleanno, un anniversario, un matrimonio o qualsiasi altro evento grazie alla possibilità di scegliere la lampadina giusta tra diversi modelli: a goccia, colorate, satinate, bianche e così via.

Prima utilizzate esclusivamente in specifici periodi dell’anno, come per esempio, Natale, adesso le catenarie di luci sono un filamento luminoso perfetto in qualsiasi periodo dell’anno grazie alla loro capacità di creare atmosfere romantiche e festaiole.

Catenarie di lampadine: come personalizzare con gusto l’esterno di casa

Le catenarie di lampadine per esterno si declinano in tanti differenti modelli e consentono con estrema semplicità ed eleganza di arredare e personalizzare lo spazio esterno di una casa singola o una villetta grazie alla possibilità di scegliere non solo la dimensione delle lampadine, ma anche la forma, il colore, il tipo di lampadina e persino il colore del cavo. Inoltre, sono davvero differenti i modi in cui possono essere collocate:

a V

a W o zig zag

a tendone, partendo da un unico punto centrale

a tenda verticale, pendenti

a linee parallele, simulando un cielo stellato.

Per arredare l’esterno di case singole o ville le catenarie di lampadine possono essere per esempio collocate lungo il vialetto che conduce alla porta o al giardino; in terrazzo o sul balcone per regalare un ambiente accogliente e caldo in ogni occasione.

Nel caso di una villetta con giardino, le catenarie di luci sono molto apprezzate quando disposte tra i rami degli alberi o avvolte ai loro tronchi, non solo in estate ma anche in inverno. In presenza di una piscina, il riflesso della luce sull’acqua renderà magica qualsiasi serata, dall’incontro romantico, al party in compagnia di amici e partenti alla serata rilassante in solitaria.

Catene luminose: modelli e installazioni per tutti i gusti e le occasioni

Le catenarie luminose a grappolo rappresentano non solo un elemento illuminante, ma sono in grado di diventare un vero e proprio complemento d’arredo. Come una sorta di rampicante di luci possono decorare alberi, elementi strutturali, pareti, fungendo anche da tende tra uno spazio esterno ed un altro. Possono anche essere collocate come tetto stellato di un baldacchino o di un gazebo, per creare un angolo relax all’esterno di una villa.

In presenza di un giardino possono decorare i tavoli da pranzo creando piacevoli e accattivanti strisce luminose sul piano.

Le catenarie di lampadine: un trend nell’illuminazione outdoor

La catena o catenaria di lampadine è una delle decorazioni più apprezzate e dunque anche utilizzate sia in interno che in esterno negli ultimi anni. Questo perché i fili di luci sono facili da installare e risultano essere anche molto versatili, infatti, come detto, si adattano a diverse circostanze ed occasioni.

Disponibili in diverse lunghezze, forme e colori, utilizzate per arredare l’esterno di case singole o ville sono quindi particolarmente personalizzabili, funzionali per il loro principale scopo, quello appunto di illuminare spazi bui, e allo stesso tempo molto scenografici, dunque di grande impatto estetico.