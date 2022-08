In Circoscrizione 5 il manto stradale cade a pezzi: “E’ un pericolo per i mezzi pubblici”

Un manto stradale che cade a pezzi, soprattutto nei percorsi dei mezzi pubblici. E’ quanto denunciato dal presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, in via Paolo della Cella (tratto compreso tra via Massari e Corso Grosseto), via Bibiana (tratto compreso tra Corso Grosseto e via Stradella), via Chiesa della Salute (tratto compreso tra via Saorgio e via Sospello.

“Noi non abbiamo a bilancio risorse economiche che ci consentano di intervenire” ammette Crescimanno. Da qui la richiesta inoltrata agli assessori Francesco Tresso e Chiara Foglietta, firmata anche dal coordinatore della II Commissione della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla: “Ce lo chiedono i lavoratori RSU dei depositi Venaria e Nizza GTT: la pericolosità delle strade potrebbe comportare non solo il disservizio al pubblico dei mezzi di trasporto Gtt per il territorio, ma più che altro potrebbero verificarsi infortuni per i conducenti”.

A preoccupare poi l’usura delle parti meccaniche e delle gomme dei bus: “I relativi guasti e interventi di riparazione alquanto costosi”. “Si ritiene, quindi, di segnalare che e’ indispensabile, urgente e indifferibile, attivare gli uffici centrali per procedere al ripristino del manto stradale”.

Le linee di trasporto pubblico interessate sono: 10 – 10N – 52 – 67 Festiva.