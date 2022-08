Torino, un senzatetto ritrova la bici rubata al consigliere con disabilità: "Grazie Yari"

L'esponente dem è affetto dalla nascita da paralisi spastica. Il mezzo a tre ruote gli permette di spostarsi in autonomia per Torino: nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto la bici speciale gli era stata sottratta da ignoti, entrati nel palazzo dove abita in via Massena. Catanzaro aveva lanciato un appello per ritrovarla, condiviso anche dal presentatore Flavio Insinna.