Ciclista investito tra Venaria e Borgaro, muore dopo 8 giorni un uomo di 62 anni

Ha lottato per la vita, ma dopo 8 giorni di ricovero in ospedale non ce l'ha fatta. E' morto Valerio Macaro, 62 anni, il ciclista che lo scorso 26 luglio era stato investito mentre percorreva la provinciale 501 tra Venaria e Borgaro.



A travolgerlo, una vettura guidata da un uomo di 70 anni. Lo sfortunato ciclista era stato soccorso e portato al Giovanni Bosco, ma purtroppo ogni cura non è stata sufficiente a salvargli la vita.