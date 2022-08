Scontro nella notte per una volante della Polizia: l'auto si ribalta in corso Novara. Due agenti feriti

Una volante della Polizia è rimasta coinvolta in un incidente rocambolesco questa notte: gli agenti sono stati portati al Giovanni Bosco

Stavano dirigendosi su un intervento, ma arrivati all'incrocio tra corso Palermo e corso Novara si sono schiantati contro un'altra vettura e si sono ribaltati, rimanendo feriti. Sono stati trasportati al Giovanni Bosco i due agenti di Polizia rimasti coinvolti in un incidente questa notte, intorno alle 4.



Ancora da ricostruire le cause e la dinamica: la polizia municipale sta facendo le indagini del caso. Le condizioni dei due agenti non sembrano gravi.