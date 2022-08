Cinque progetti dell'Erc del Politecnico riceveranno altre risorse con il bando "Fare"

Un ulteriore ed importante riconoscimento della validità della ricerca sviluppata al Politecnico di Torino, è arrivata nelle scorse settimane con l’annuncio ufficiale che ben cinque progetti già finanziati dallo European Research Council - ERC nelle tipologie Starting grant, Consolidator grant o Advanced grant hanno ricevuto un finanziamento aggiuntivo grazie al bando FARE – Framework per l’attrazione e il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia del MIUR

Federico Bella, Laura Fabris, Andrea Lamberti, Michele Lancione e Alfonso Pagani potranno quindi beneficiare di risorse aggiuntive e complementari stanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che vanno ad aggiungersi a quelle del finanziamento europeo che sostiene progetti di ricerca eccellenti proposti da singoli ricercatori in tutte le aree disciplinari. I cinque progetti hanno ricevuto complessivamente un finanziamento che ammonta a 1.572.650 euro.

Le risorse del MUR vengono attribuite a progetti nella stessa area del progetto ERC per azioni di ricerca complementari ad esso e possono essere utilizzate per personale non strutturato, attrezzature, pubblicazioni, missioni. La selezione è basata sull’eccellenza scientifica dei progetti, sulla multidisciplinarietà e originalità dell’idea di ricerca oltre che sul curriculum dei proponenti. Sono tenuti in conto anche il coinvolgimento di giovani ricercatori e l’impatto del progetto sull’innovazione e l’avanzamento della conoscenza.