Calcio, Serie D. Chisola, scatta la preparazione. Il patron Atzori: "Ecco Bove e l'argentino Lautaro, la nostra forza il gruppo"

E' scattata la stagione del Chisola Calcio, compagine neopromossa nel campionato di Serie D, che prosegue la sua preparazione con tanti contorni interessanti.

Il Presidente Atzori tra mercato e stagione. Il calciomercato è in fermento ed è il Presidente Luca Atzori ad analizzare questo inizio di annata storica: "Il nostro punto di forza è il gruppo della scorsa stagione, a cui stiamo aggiungendo dei pezzi per la categoria. Sono arrivati Spoto e Rosano, a cui si aggiunge Bove. Tesseriamo anche Lautaro, un trequartista argentino classe 2002 dalle grandi doti tecniche e fisiche, alla prima esperienza in Italia e su cui puntiamo molto. Inoltre è ritornato dal prestito al Lascaris Mattia Giambertone, per noi una scommessa dopo le tante reti della scorsa stagione in Promozione".

La compagine di Vinovo ha salutato il promettente Clemente Perotti, finito alla Juventus Primavera, e su di lui il numero uno del sodalizio torinese ha parole al miele: "Per lui è una grande occasione - ha dichiarato il patron - potendo mettersi in mostra in un campionato di prestigio come quello Primavera con la maglia bianconera. Clemente è un ragazzo che avevamo capito avesse qualcosa in più, ed è stato bravo a mettersi a disposizione adattandosi al ruolo di esterno basso: questo è il coronamento meritato per il lavoro che ha svolto con noi, si merita questo salto".

Atzori punta molto sui suoi giovani: "Non dimentichiamoci che siamo una neopromossa - ha evidenziato - e punteremo quindi molto sui nostri giovani della rosa, tutti di nostra proprietà".

Amichevoli pre-stagione. Il Chisola ha stilato il calendario delle amichevoli pre-campionato, con il primo test che avverrà sabato 6 agosto (ore 18) sul campo di Chatillon contro il Sangiuliano City, compagine neopromossa in Serie C. In programma, con data da definire, anche le sgambate contro Pro Settimo e Cavour.