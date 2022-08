Prefabbricati Guerrini realizza la struttura per un punto vendita di carni dall'estetica contemporanea e minimalista

L’azienda vercellese Prefabbricati Guerrini si è occupata della realizzazione della struttura per conto della realtà che ha recentemente aperto a Biella, “La Cascina”. La richiesta da parte del Committente, Sig. Ferrari Stefano, era quella di coniugare la struttura prefabbricata con una copertura lignea in una parte del prefabbricato, di creare un contrasto architettonico e di colori tra i volumi della costruzione nell’altra parte dell’ambito edificativo.

Le richieste progettuali dell’Architetto Stefania Menaldo, che ha svolto il progetto architettonico e la direzione dei lavori, unite alle esigenze e alle idee del Committente, si sono trasformate in un progetto concreto realizzato dall’ufficio tecnico della Prefabbricati Guerrini che, grazie ad una stretta collaborazione, ha portato ad un risultato dal design minimalista che fa della semplicità progettuale e dell’innovazione architettonica il tema dominante dell’intera costruzione.

Il motto di Prefabbricati Guerrini è, da sempre, “Innovatori per Tradizione”: ogni scelta, ogni progetto, ogni idea di un committente e di un professionista viene attentamente vagliata e studiata già in fase preventiva nell’ufficio commerciale, fino a giungere ad una progettazione che sappia coniugare le valenze della struttura prefabbricata (qualità dei materiali, certezza dei tempi, costi cogniti e ridotti) con le richieste per una costruzione che sia rappresentativa del cliente finale e della sua attività nel campo lavorativo.

