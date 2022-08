Un’estate di ponteggi per Torino: dal centro alla periferia gli edifici si rifanno il look [FOTO]

Torino è scandita da lavori in corso e ponteggi, soprattutto nelle vie del centro

Via o strada che vai, ponteggio che trovi. La città di Torino è ancora tutta impacchettata, causa super bonus.

Palazzo ed edifici storici come Palazzo Reale, il Museo Egizio e Palazzo Madama, continuano a essere nascosti dalle impalcature per i cantieri che stanno lavorando sulle facciate.

Da via Pietro Micca a piazza Solferino, da piazza castello fino a via Roma. Poche sono le strade e le vie che si “salvano”.

Da maggio a oggi, i cantieri sono esplosi in città e basta fare pochi passi in centro per vedere operai al lavoro e ponteggi che occupano strade e marciapiedi.

Certo, in tanti hanno approfittato del super bonus proprio per riqualificare alcuni edifici che necessitavano di interventi da anni e così forse dopo questa estate bollente potremo ritrovare una Torino “rinfrescata”.

Un peccato però considerando il periodo di turismo che sta vivendo Torino negli ultimi mesi.