Il torinese Giorgio Andolfatto al Premio Stelle dello Spettacolo

Da Torino con una valigia di giochi e di sogni, Giorgio Andolfatto, 18 anni il prossimo settembre, e tanta voglia di stupire e far sorridere il mondo attorno attorno a sé, dopo l'esperienza nel talent di Rai 2, “Voglio essere un mago” e una serie di spettacoli nel suo Piemonte, dove si esibisce come illusionista e cabarettista in vari teatri, è approdato ora su uno dei palchi più prestigiosi dei festival estivi in Italia, quello del Premio Stelle dello Spettacolo, tenutosi lo scorso 5 agosto nell'incantevole cornice del borgo medievale di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), cuore del chianti senese.

Qui ha avuto modo di sfoggiare la sua simpatia e i propri talenti, alternandosi a big del calibro di Sandra Milo, diva del cinema e musa di Federico Fellini, o del cantautore e poeta Michele Pecora, entrambi premiati alla carriera per le rispettive arti. Lo ha fatto insieme a due giovani compagni di viaggio, Elettra Tercon, conosciuta sul set della stessa trasmissione, e Andrea Geminiano, vice campione del talent “I am a magician”. Anche per i tre giovani artisti è arrivato un premio, come “Stelle nascenti”, un incoraggiamento a perseguire i propri sogni e coltivare con studio e passione le loro discipline e proprio per questo a loro è stato dedicato soprattutto uno stage, tenutosi nei giorni precedenti al Premio, presso la struttura di Casale Rosennano, prestigiosa residenza turistica immersa tra vigneti e boschi, sotto la guida del direttore artistico della manifestazione, l'attore e regista Marco Predieri, e dove hanno avuto modo di confrontarsi con la madrina, la spumeggiante Margherita Fumero, e con la stessa Sandra Milo e gli altri protagonisti, da Michele Pecora alla cantautrice Silvia Vavolo, fino alla star internazionale del musical Francesca Taverni. Così per Giorgio si aprono nuove opportunità, tra l'altro domenica 7 agosto, insieme ad Elettra e Andrea, è salito sul palco dell'Estate Fiorentina, sperimentando un nuovo spettacolo che vuole essere il punto di partenza per una collaborazione che porterà i ragazzi a investire su se stessi e calcare i palcoscenici italiani da protagonisti e autori del loro sogno. Giorgio Andolfatto … un torinese col sorriso che conquista e farà parlare di sé.