Settimo Torinese, non si perde la memoria dell'eccidio nazista del 1944 sotto il cavalcavia dell'autostrada Torino-Milano [FOTO]

Era un 8 agosto in pieno tempo di guerra. E fu una giornata che porto lutto e dolore: ecco perché Settimo Torinese si è ritrovata per ricordare quel giorno del 1944, quando per rappresaglia i soldati tedeschi uccisero sei giovani partigiani sotto il cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano, nei pressi della cascina Pramolle.