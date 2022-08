Non ce l’ha fatta l’operaio di 58 anni gravemente ferito sul posto di lavoro questa mattina nello stabilimento rifiuti “Territorio e Risorse” di Santhia.

L’uomo, da subito in condizioni critiche, era stato ricoverato d’urgenza al Cto di Torino con l’elisoccorso, ma è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale per via del trauma cranico subito.