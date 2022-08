IoLavoro: la piattaforma di jobmatching è sul sito della Circoscrizione 5

La Circoscrizione 5 ha risposto positivamente alla richiesta dell’Agenzia Piemonte Lavoro, Ente strumentale della Regione Piemonte che coordina i Centri per l’Impiego, di pubblicare sul sito circoscrizionale il rimando a IO LAVORO, la piattaforma di job matching.

La piattaforma è sempre aggiornata con migliaia di annunci attivi ed è pensata per mettere in contatto diretto candidati in cerca di occupazione e aziende che cercano personale.

Le persone alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa possono consultare gli annunci di lavoro delle aziende, delle agenzie per il lavoro e dei Centri per l’impiego piemontesi, inviare la candidatura, essere preselezionate o contattate direttamente.

Le aziende alla ricerca di personale possono promuovere le proprie ricerche, ricevere le candidature direttamente sul portale e selezionare i profili suggeriti.