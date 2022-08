Giaveno celebra la bellezza di Ludovica Tullio: è lei miss Cinema Piemonte 2022

Sabato 6 agosto alle 21 si è svolta a Giaveno la prima Finale Regionale di Miss Cinema Piemonte 2022 dove è stata eletta la bellissima Ludovica Tullio di anni 18, di Vinovo, che aveva già vinto la fascia di selezione di Miss Torino, con diritto di accedere alle finali regionali. Ed eccola di nuovo qui: una ragazza bella e semplice, caratterialmente molto solidale e affettuosa con tutti. Fisico statuario ma con intelligenza elevata, il suo sogno è diventare un Medico senza Frontiere e lavorare per Amnesty, perché crede nella solidarietà e soprattutto le piace “rendersi utile per chi ne ha realmente bisogno”. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per esplorare un nuovo mondo nel quale è molto importante credere in se stessi e mai abbattersi.

La serata si è svolta nella bella cittadina di Giaveno, dove il sindaco Carlo Giacone ha fortemente voluto e sostenuto la grande manifestazione. Giaveno che è anche il paese natale di Mirella Rocca esclusivista di Miss Italia Piemonte Liguria e Valle D’Aosta, la serata è andata sold out con tantissimo pubblico presente alla manifestazione.

“E’ stata una grande serata all’insegna delle emozioni. Io stessa ho fatto il possibile per trasmettere tutte le sensazioni più belle direttamente dal cuore. Tornare qui, nel mio paese natio, per una tappa di Miss Italia è stato un sogno che si è realizzato” ha detto Mirella Rocca

La kermesse è stata presentata e condotta in modo eccellente da Luca E Max di Poltronissima, ormai entrati nella grande Team di Mirella Rocca nonché di Miss Italia Piemonte.

Durante la serata si sono esibiti anche due ragazzi di 14 anni gemelli Ale E Tommy Belvedere, voluti da Mirella, campioni nazionali di danze Country, riscuotendo un grande successo del pubblico.

Alexa di Liddo grande voce solista accompagnata dal suo corpo di ballo ha coinvolto il pubblico interpretando alcuni brani di Whitney Houston ecc.

La regia musicale è stata curata dal grande Tony Brera.