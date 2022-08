Alpignano, il Ponte Nuovo domani 9 agosto resterà aperto

Il traffico veicolare lungo la Sp. 178 di Alpignano sul cosiddetto "Ponte Nuovo" (denominata localmente via Mazzini) sul Torrente Dora Riparia, nella semicarreggiata in direzione Rivoli, domani martedì 9 agosto, non subirà interruzioni: nei giorni scorsi era stata ipotizzata una chiusura fra le ore 11.30 e le 14.30 per poter procedere al getto di consolidamento sull’altro lato del Ponte, quello a monte del fiume Dora interessato in queste ultime settimane dalle fasi di demolizione e armatura.

Dopo ulteriori analisi tecniche effettuate dal personale della Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino e dalla Ditta esecutrice dei lavori si è ritenuto tuttavia il provvedimento non necessario: la semicarreggiata rimarrà percorribile ed aperta al traffico.