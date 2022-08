Alle Ogr Torino arrivano le "Veneri" di Cleo Fariselli

Almanac, in partnership con OGR Torino presenta Veneri, una mostra di Cleo Fariselli.

La gravidanza, il parto e la maternità sono i temi al centro del progetto Veneri di Cleo Fariselli, in mostra dal 2 all’8 settembre nel Duomo di OGR Torino, l’hub dell’innovazione, della cultura e dell’arte contemporanea sito in corso Castelfidardo 22, Torino.

Per questa mostra, Almanac (www.almanacprojects.com) presenterà un’inedita serie di dipinti ad olio su tavola dell’artista prodotta durante la sua recente maternità. Fariselli ha esplorato questa esperienza in un’ottica diversa, indagandone gli aspetti emancipativi e positivi, in contrasto con la narrativa a cui siamo abituati che ne conferisce un’aura passiva e di sacrificio per la donna.

Durante il periodo della mostra verranno organizzate da Almanac una serie di attività* (vedi alla fine del comunicato stampa in allegato) in risposta ai lavori in mostra per riflettere sulla necessità di un rinnovato rapporto con la natura e sul ruolo semiologico ed immaginifico di rituali, miti e tradizioni arcaiche in relazione al nostro presente.

Almanac è uno spazio per l’arte contemporanea dedicato a sostenere la ricerca e la carriera di artisti emergenti: nato a Londra nel 2013 (con sede anche a Torino dal 2014) promuove la crescita ed il sostegno di artisti emergenti su scala internazionale. L’obiettivo è sostenere la produzione, la conoscenza e la diffusione dei nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Dalla sua fondazione, Almanac ha realizzato oltre 60 mostre personali.