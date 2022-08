Da Ronco Canavese a Ceresole Reale: al via ai concerti "Armonie nel Gran Paradiso"

Al via la settima edizione della rassegna corale "Armonie nel Gran Paradiso" che porta la magia della polifonia e dell'intreccio di voci che ha già incantato il pubblico nelle scorse edizioni nelle chiese e all'aperto, in contesti naturalistici di grande impatto, per celebrare letteralmente l'incanto della musica.

L'evento è organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il primo concerto si svolgerà sabato 27 agosto alle ore 18 a Ronco Canavese, presso la Fucina del Rame (un'antica fucina da rame risalente al 1675). Sul palco il coro Alterati in Chiave Vocal Ensemble di Cerano (NO), diretto dal maestro Matteo Ossola.

Il secondo concerto si svolgerà domenica 28 agosto, ore 17:30 a Ribordone, presso il santuario di Prascondù. Si esibirà la Corale Polifonica di Sommariva Bosco (CN), diretta dal maestro Adriano Popolani.

Il terzo concerto si svolgerà sabato 3 settembre alle ore 21 a Locana, presso la Piazza del Cantellino. Si esibirà il Free Voices Gospel Choir di Beinasco (TO), diretto dal maestro Laura Robuschi.



Il quarto concerto si svolgerà domenica 11 settembre alle ore 11 a Valprato Soana (frazione Piamprato, piazza Confanil (all'aperto). Si esibirà il Coro Singtonia di Torino, diretta dal maestro Caterina Capello.

Penultimo concerto della rassegna sabato 17 settembre alle ore 21 a Noasca, presso la Chiesa Parrocchiale. Canta la Corale Polifonica “Il Castello di Rivoli (TO) diretta dal maestro Massimo Peiretti.

Sesto e ultimo concerto domenica 18 settembre alle ore 15 a Ceresole Reale, presso il Lago del Serrù. Si esibisce il coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (CN); direttori M° Alessandra Castelli e M° Flavio Fraire.

Per info: www.<wbr></wbr>associazionecoripiemontesi.com