“Geometrie Floreali” a Borgo Campidoglio: la nuova opera del Museo di Arte Urbana di Torino

Il Museo di Arte Urbana di Borgo Campidoglio a Torino si è arricchito di una nuova opera, e più precisamente della 188°: si tratta di “Geometrie floreali”, realizzata dal collettivo Wasp Crew su un vasto muro cieco situato in via Nicola Fabrizi 23.

La collaborazione MAU-Wasp Crew

Per la Wasp Crew (acronimo di “Writing And Sketching Projects”), nata nel 2007 e formata da Edoardo Kucich “Eddyone” e da Gabriele Guareschi “Ride”, non si tratta della prima collaborazione con il MAU: nel 2018, infatti, i 2 artisti avevano realizzato un'opera su una parete del circolo El Barrio alla Falchera: “Si tratta - fanno sapere dal Museo – di giovani diplomatisi presso l'Accademia Albertina ma già stimati a livello nazionale come uno del gruppi più interessanti della scena artistica legata al dialogo con gli spazi urbani, entrambi con esperienze precedenti nella scena graffiti-writing italiana. Nel 2015 cominciano a sperimentare tecniche e stili diversi dal tipico binomio puppet/lettering del graffiti-writing, alla ricerca di linguaggio personale”

Lo stile dei Wasp Crew

L'opera andrà ad arricchire e colorare ulteriormente il già suggestivo ambiente urbano di borgo Campidoglio: “Lo stile dei Wasp Crew – proseguono – è originale ed inconfondibile, caratterizzato da tinte nitide e squillanti, e si allarga a comprendere citazioni della storia dell’arte ricontestualizzate al presente. A questo si aggiungono composizioni allegoriche al confine tra astratto e figurativo, come nel caso dell’opera fitomorfa realizzata per il MAU”.