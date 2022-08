Verso le elezioni politiche, Azione Piemonte serra le fila: "In campo persone che sappiano fare" [VIDEO]

Esperienza, visione, conoscenza della politica e della macchina amministrativa. Sono questi alcuni dei requisiti posti da Azione per candidarsi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

A spiegare a che punto si è con la compilazione delle liste è Claudio Lubatti , presidente dell'assemblea regionale di Azione Piemonte : " Stiamo lavorando per raccogliere la disponibilità delle figure politiche, amministrative e della società civile che sono in grado di rappresentare il territorio nell'istituzione più importante a livello nazionale ".

" Raccogliamo la disponibilità su Torino, ma anche nelle altre province, chiedendo ai nostri leader nazionali di venire a darci una mano. A partire dal piemontese Enrico Costa, che è il nostro vice segretario regionale: la loro disponibilità trainerà il nostro consenso sul territorio. Poi a questo dovremo aggiungere figure in grado di raccogliere il consenso e rappresentare il territorio, perché lo conoscono, lo vivono e saranno in grado di portare a Roma i bisogni che i cittadini sentono ogni giorno " ha precisato Lubatti .

Ma quali caratteristiche devono avere i candidati di Azione per sperare di rappresentare il Piemonte a Roma? "Su questo - ha detto il presidente dell'assemblea regionale - Calenda è stato molto chiaro: abbiamo bisogno di mettere in campo persone che siano in grado di fare delle cose, gestire cose. Che abbiano dato prova di conoscere la macchina amministrativa e quella della politica, perché è evidente che la macchina va conosciuta per arrivare ai risultati".