Ad Alpignano torna la Festa dello Sport

Terza edizione della Festa dello Sport ad Alpignano. Una giornata di festa e convivialità, per avvicinare i cittadini allo sport e far conoscere e apprezzare l'offerta sportiva del nostro territorio, sempre con un'attenzione particolare allo sport inclusivo.

Numerose le attività sportive che saranno presenti: tennis, tiro con l'arco, pallavoro, judo, calcio, danza, ginnastica dolce, tennis tavolo, ginnastica a corpo libero, zumba fitness, atletica leggera, motor skill learning, Lacrosse, Flag football, baseball, floorball e domenica giochi di sensibilizzazione, alle 11 gimkana a staffetta e a partire dalle ore 14, anche triathlon.



L'evento si svolgerà all'interno dell'impianto sportivo di tiro con l'arco in via Collegno n. 31: sabato 3 settembre, alle 17 apertura ufficiale della manifestazione e attività sportive, alle 21 si canta e si balla con DJ Antonello. Domenica 4 settembre la festa dello sport continua con attività sportive, le escursioni a piedi e in Mtb. Durante tutta la giornata ogni associazione avrà l'opportunità di presentare sul palco la propria attività accompagnata anche da una dimostrazione.



La scelta di svolgere la festa dello sport, quest'anno nel campo di tiro con l'arco e l'anno scorso nel campo di calcio “Allende”, permette di far conoscere e vivere gli impianti sportivi comunali ai cittadini e contribuisce a creare sempre più coesione tra le stesse associazioni sportive per promuovere attività future insieme, magari proprio all'interno degli stessi impianti sportivi.

Due le escursioni in programma domenica, a piedi e in bici, alla scoperta del nostro territorio.

- Alle 10.30 partenza della camminata "Lungo le sponde della Dora" un percorso con scorci naturalistici inediti e interessanti con visita alla nuova centrale idroelettrica sul fiume Dora, realizzata da R&C Energia, Società del Gruppo Egea.

- Alle ore 15:00 "Alpignano Bike Tour", due percorsi di 10 e 15 Km alla scoperta del territorio. Consigliata la MTB e obbligo casco indossato e allacciato.

L'Associazione ANA Gruppo di Alpignano offrirà la possibilità di acquistare il “Pranzo al sacco”. Il ricavato sarà devoluto per l'acquisto di un'attrezzatura sportiva a disposizione di tutti, che sarà posizionata in un parco pubblico.