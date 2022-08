Dai festival di montagna al teatro in città: cosa fare questo fine settimana a Torino e provincia

In attesa del giorno di Ferragosto, proseguono le fiere, le viste guidate ai Castelli ma anche gli spettacoli teatrali in città e in provincia.

Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere questo fine settimana.

MOSTRE

ABBAZIA DI NOVALESA - VISITE GUIDATEAgosto Proseguono anche ad agosto le visite alla millenaria Abbazia di Novalesa, immersa nel verde della Val Cenischia. L’Abbazia benedettina, dedicata ai Santi Pietro e Andrea, fondata nel 726 sulla via di transito del colle del Moncenisio, dal 1972 è di proprietà della Città metropolitana (allora Provincia di Torino) che l'ha affidata alla comunità di monaci benedettini. Luogo di culto e di preghiera, ma anche scrigno d'arte, offre un patrimonio culturale unico nel suo genere che la Città metropolitana di Torino mette a disposizione dei visitatori gratuitamente, nel rispetto dell'equilibrio tra l'apertura al pubblico e i tempi della vita monastica. Info: https://www.abbazianovalesa.org/wp/

FESTIVAL E CONCERTI

FIERA DI GROSCAVALLO Fino al 21 agosto Groscavallo è l’ultimo Comune in cima alla Val Grande di Lanzo, una popolazione di circa 200 residenti sparsi per varie frazioni, che in estate si moltiplica, con l’attivo di villeggianti di lungo corso, turisti che rimangono alcuni giorni, escursionisti e gitanti. Oltre alle bellezze paesaggistiche, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, quest’anno il paesino è tornato a offrire il "Groscavallo Mountain Festival": due settimane di spettacoli, camminate, libri e cultura, feste, buona tavola, attività artigianali e prodotti genuini. La manifestazione, iniziata il 6 e che si chiuderà 21 agosto, sta per arrivare ora al suo momento centrale, la Festa dell’Agricoltura di montagna di sabato 13 e domenica 14 agosto, che vede coinvolte le attività più tipiche e vitali della zona: allevatori, coltivatori, artigiani, all’area “8 Villaggi” della frazione Pialpetta.Info: https://www.facebook.com/groscavallomountainfestival/

SCENARIO DI MONTAGNA - LES FARFADAIS

Sabato 13 e lunedì 15 agosto, ore 21

Una delle più grandi compagnie di spettacolo acrobatico al mondo. Oltre 5000 spettacoli messi in scena in più di 20 paesi. 70 artisti internazionali. Les Farfadais tornano in Italia per presentare il loro ultimo spettacolo in tour mondiale: Sortilegio. All’interno del programma di Scenario Montagna, il festival estivo delle valli piemontesi che unisce natura, musica, spettacoli, escursioni, sport, arte, laboratori e tanto altro, la celebre compagnia di nouveau cirque italo-francese porta ad alta quota la sua ultima creazione, uno spettacolo affascinante capace di lasciare a bocca aperta grandi e piccini. Sortilegio è uno spettacolo site specific, che trasforma in palcoscenico gli spazi più diversi: boschi, fortezze ed elementi naturali. 50 minuti di acrobazie, tableaux vivants, equilibrismi, numeri aerei, creature giganti gonfiabili, interazioni con videomapping concatenati in una storia dai valori universali. Un evento nell’evento, una magia nella magia: il Forte di Fenestrelle e la Tur d’Amun di Bardonecchia sono lo scenario maestoso e magnifico di uno spettacolo meraviglioso e coinvolgente.

Info: www.scenariomontagna.it

TEATRO

LE ILLUSIONI PERDUTE

Venerdì 12 agosto, ore 21.30

Il film di Xavier Giannoli, adattamento del romanzo di Balzac, è un racconto di grande attualità e contemporaneità. Verrà proiettato questa sera all'aperto per la rassegna E-state alla 3.

INFO: Piazza Don Delpiano



LE INTERVISTE IMPOSSIBILI

Sabato 13 agosto, ore 21

Uomini di cultura contemporanei immaginano d’intervistare personaggi storici famosi e meno, appartenenti ad un’altra epoca, con risultati sorprendenti. Così succede in questo spettacolo. Con Silvia Nati e Mattia Mariani.

INFO: Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7, euro 5-3, www.assembleateatro.com



MAX, MIX E MEX

Domenica 14 agosto, ore 21

Storia di un’amicizia tratta da un testo di Luis Sepúlveda. Adattamento teatrale di Renzo Sicco e Lino Spadaro. In scena lo stesso Spadaro e Michele Guaraldo.

INFO: Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7, euro 5-3, www.assembleateatro.com



IL PICCOLO PRINCIPE

Lunedì 15 agosto, ore 21

Adattamento dell'opera di Antoine de Saint-Exupéry a cura di Renzo Sicco. Voce recitante Gisella Bein, illustrazioni su sabbia di Monica Calvi, suoni e composizioni di Matteo Curallo.

INFO: Mausoleo della Bela Rosin, strada Castello di Mirafiori 148/7, euro 5-3, www.assembleateatro.com