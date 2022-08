Volley A2/F: Veronica Allasia guiderà con i suoi palleggi Martignacco

Per la prossima stagione, la ventiduenne di Castagnole Piemonte Veronica Allasia sarà la nuova palleggiatrice titolare della Itas Ceccarelli Group Martignacco, squadra friulana. Una tappa importante di una lunga carriera, malgrado la giovane età.

“Ho iniziato a giocare quando avevo circa 8 anni nella squadra del mio paesino e dopo qualche anno ho ricevuto le prime convocazioni nelle selezioni provinciali e regionali – racconta –. Dopodiché c’è stata l’esperienza a Pinerolo dove sono stata seguita da Massimo Moglio, che ha contribuito in gran parte alla mia crescita”.

A Pinerolo è rimasta per tre anni “passando dalle giovanili di B2 per poi entrare ‘mondo delle grandi’ in B1 dove, nel 2018, abbiamo vinto il campionato ottenendo il passaggio in A2. L’ultimo anno trascorso a Pinerolo è stato purtroppo interrotto a causa della pandemia e, successivamente, ho deciso di fare delle esperienze da protagonista, spingendomi fuori casa”. Il primo approdo è stato Genova in B1, “dove abbiamo vinto il campionato e la scorsa stagione ho avuto la possibilità di fare la mia prima esperienza da titolare in terra sarda, nella squadra di A2 di Olbia”.

Ripensando alla sua esperienza vissuta a Pinerolo, confessa: “È stata una società che mi ha fatto crescere molto e con la quale mi è stato possibile entrare per la prima volta nel mondo della serie A. Mi porto dietro tanti bei ricordi, tante belle esperienze ed un bagaglio professionale non indifferente”. Poi aggiunge: “Per quanto riguarda la loro promozione in A1 di quest’anno posso solo dire che se la sono davvero meritata, penso sia stata, senza alcun dubbio, la squadra più forte del campionato e faccio i miei complimenti alle ragazze, allo staff e a tutta la dirigenza”.

Sulla sua scelta di andare a giocare a Martignacco spiega: “Il loro progetto societario mi ha convinto fin da subito, la squadra è molto giovane, ma con tanta voglia di imparare e crescere e poi sono felice di sapere che sarò seguita dal coach Marco Gazzotti”.

Nell’attesa di riprendere il campionato, Veronica si gode ancora un po’ vacanze “In questo periodo ne approfitto per passare un po’ di tempo con la mia famiglia, dato che durante la stagione i momenti liberi sono davvero pochi, e per viaggiare, che è una mia grande passione”.