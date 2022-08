Come scoprire uno spionaggio industriale Brescia è una domanda che si fanno molti imprenditori che hanno dei grandi sospetti che qualcuno gli sta sottraendo delle informazioni commerciali di brevetti di idee che potrebbero arrecare dei danni molto gravi al livello economico e quindi un fenomeno sempre più in diffusione e gli imprenditori hanno poi ha bisogno di avvalersi di agenzie investigative professionali che gli danno una mano da questo punto di vista.

Infatti ci potrebbero essere per esempio in certi casi delle imprese concorrenti che vogliono conoscere le strategie di marketing,le procedure operative, i prodotti per sfruttare questa informazione a loro vantaggio anche perché dobbiamo considerare che ormai negli ultimi anni la nostra economia si basa sulla conoscenza e quindi le conoscenze che ha un'azienda possono fare la differenza e poi anche nel creare dei prodotti che hanno successo e che fanno aumentare il fatturato e questo alle aziende concorrenti è buono andare bene.

Teniamo presente tra l'altro che lo spionaggio industriale è un reato però e proprio e riguarderà varie fattispecie, dipendendo se viene da un agente interno all'azienda e quindi parliamo nel caso doloroso che ci sono dei dipendenti o dei soci che vendono questa idea all'azienda concorrente o da un soggetto esterno che magari riesce ad introdursi in una rete informatica per sottrarre delle informazioni sensibili e quindi dei dati in questo caso si parla di di attività di Cyber spionaggio con intercettazioni telefoniche o con l'installazione di microspie.

Mentre per quanto riguarda lo spionaggio interno è chiaro che il dipendente di turno e anche un socio ha più facilità ad accedere a questi dati e poi a venderli ad altro operatore di mercato.

Comunque questo reato si configura nel reato di Rivelazione di Segreto scientifico o industriale che è regolato dall'articolo 622 del Codice Penale che tra l'altro non deve per forza riguardare dei segreti coperti da brevetti, ma basta che la persona in questione vada a vendere un patrimonio di conoscenze come dicevamo nella prima parte che tra l'altro porta un grave danno all'azienda sia a livello di immagine che anche e a livello finanziario In poche parole.

Un'azienda può subire varie conseguenze se è vittima di spionaggio industriale

Per quanto riguarda le conseguenze peggiori di cui un'azienda può avere paura e che la costringe a contattare un investigatore privato per quanto riguarda la spionaggio industriale e il lancio sul mercato di una sua idea da parte di una corrente o fuga di notizie riservate o perdita dei clienti.

E quindi praticamente quando andranno a parlare con l'agenzia investigativa in questione gli daranno mandato e queste provvederanno per esempio a delle bonifiche ambientali e telefoniche per vedere se ci sono delle microspie e verificare eventuali comportamenti scorretti dì dipendenti e soci come dicevamo che riguardano la violazione del patto di non concorrenza.

Poi chiaramente con l'impresa bisognerà a metterci d'accordo per quanto riguarda anche la parte economica e quindi quanto costerà questo tipo di servizio che riguarda il difendersi dallo spionaggio industriale.