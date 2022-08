Distributori automatici Punto Equo a Torino: sostenibili ed equosolidali

I distributori automatici Punto Equo a Torino sono l’ideale per un caffè da assaporare in un momento di relax durante la giornata lavorativa o per uno snack sfizioso da gustare a metà giornata, tra un viaggio in treno e una corsa in metropolitana.

Punto Equo può vantare una lunga esperienza nel settore della distribuzione automatica e offre ai suoi clienti la possibilità di installare distributori automatici a Torino dalle caratteristiche nuove, originali e rispettose dell’ambiente. Infatti, le confezioni in plastica sono state sostituite da packaging in materiali compostabili. Inoltre, i prodotti alimentari presenti nei distributori automatici vengono realizzati esclusivamente con ingredienti sani e biologici.

Richiedendo l’installazione di macchine caffè in comodato d’uso a Torino, le aziende pubbliche e private possono utilizzare la grafica personalizzata per comunicare i propri valori aziendali a dipendenti, ospiti e clienti. In tal modo, la pausa può diventare un momento utile per riflettere sui valori di sostenibilità e responsabilità ambientale e sociale.

Le diverse tipologie di distributori automatici si adattano perfettamente ad ogni tipo di azienda, dalle piccole imprese a conduzione familiare o studi professionali fino alle grandi organizzazioni. Su ogni distributore automatico viene costantemente effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria per garantirne sempre il massimo dell’efficienza anche dal punto di vista energetico.

I tecnici specializzati Punto Equo possono intervenire sui distributori automatici a Torino sia in loco sia presso un laboratorio interno, in base al tipo di assistenza richiesta. Il personale Punto Equo è altamente specializzato e in grado di intervenire sia in caso di usura dei materiali sia per l’aggiornamento delle attrezzature, assicurando sempre il massimo dell’efficienza e della durata dell’apparecchiatura. Inoltre, tutti i distributori automatici Punto Equo sono a risparmio energetico per ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente e gli sprechi di risorse.

L’attenzione nei confronti dell’ambiente coinvolge anche i prodotti che si trovano all’interno dei distributori automatici. Infatti, per un vending più sostenibile ed ecocompatibile, che favorisca il riciclo e il riuso dei materiali, Punto Equo ha deciso di utilizzare solo confezioni e beni di consumo compostabili, come bicchierini biodegradabili e palette in legno di bambù o tazzine e cucchiaini personalizzati, lavabili e riutilizzabili più volte.

Per favorire un’alimentazione sana anche in un momento di pausa, gli snack e i caffè Punto Equo vengono realizzati solo con ingredienti e materie prime certificate bio, che provengono solo da organizzazioni riconosciute a livello internazionale come Altromercato, Liberomondo e Vagamondi. L’alta qualità dei prodotti è assicurata dal controllo della filiera e dai principi dell’agricoltura sostenibile, che tiene conto sia dell’impatto ambientale sia del valore del lavoro delle persone, che devono essere equamente retribuite per permettere loro un buon livello di qualità della vita e un futuro sostenibile per le realtà locali.

Ogni prodotto presente nei distributori automatici Punto Equo a Torino, viene attentamente selezionato perché sia sempre gustoso, nutrizionalmente equilibrato e adatto a soddisfare ogni tipo di esigenza alimentare: la scelta può spaziare dai prodotti a base di farine integrali e senza glutine agli snack sani e ipocalorici come la frutta e la verdura fresca in monoporzioni o le spremute di frutta, gli yoghurt bio e le deliziose insalate di legumi e cereali.

La scelta etica di Punto Equo non riguarda solo l’ambiente, ma anche le condizioni di vita delle persone e delle comunità da cui provengono i prodotti e le materie prime. La certificazione Fairtrade International garantisce che i lavoratori siano sempre tutelati e vengano offerte condizioni economiche e lavorative eque e solidali, in modo che la pausa caffè diventi un momento di valore e un modo per sostenere la vita di intere famiglie e comunità, sviluppando progetti di crescita e migliorando la vita di diverse popolazioni che risiedono in zone del mondo povere e disagiate.

Una pausa o uno snack presso i distributori automatici Punto Equo a Torino ha sempre un sapore buono, sostenibile, utile e responsabile.

Se vuoi saperne di più sui distributori automatici Punto Equo a Torino, visita il sito Punto Equo, chiama il numero +39 340285 5826 oppure scrivi un’email all’indirizzo info@puntoequo.org.