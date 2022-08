Le Condizioni offerte Dai Migliori Casinò Online in Italia

Quali Condizioni Offrono i Migliori Casinò Online in Italia?

Online si trovano tantissime sale da gioco virtuali. Infatti, possiamo tranquillamente dire che c’è solo più l’imbarazzo della scelta in merito. Oggi ci sono molti siti dedicati al gioco d'azzardo. Ma come può un giocatore alle prime armi riconoscere il migliori casino online tra tutto questo? La risposta in realtà molto più semplice di quel che tu possa immaginare visto che i gestori di questi portali hanno tutto l’interesse a offrire le migliori condizioni di gioco per accrescere il numero dei loro utenti e/o per fidelizzarli.

Andiamo a vedere meglio qui di seguito, insieme alla nostra ospite di oggi, cioè Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming, quali sono le condizioni migliori offerte dai casinò online in Italia.

Le Condizioni Offerte Dai Casinò Online

Oltre ai termini e le condizioni legale, cioè la clausole contrattuali che ti consiglio sempre di leggere, ci sono anche altre condizioni da tenere in considerazione, cioè quello che un casinò ti offre per farti vivere al meglio questa esperienza di gioco. Quindi passeremo in rassegna:

giochi

bonus

sicurezza

affidabilità

metodi di pagamento

Giochi

Sembrerà ovvio ma i giochi, sono una condizione fondamentale che non deve essere sottovalutata o trascurata. Ti iscrivi a un sito dedicato al gioco d’azzardo online per divertirti e per vincere soldi quando possibile, quindi mi sembra superfluo dire che questa condizione, cioè di giochi di qualità e di sicuri siano imprescindibile.

L’offerta deve essere ricca, i giochi offerti dovrebbero essere esclusivi e dovrebbero prevedere la possibilità di essere provati gratis per permettere al giocatore di prendere confidenza.

Bonus

Dopo i giochi un sito di casinò italiano di qualità che si rispetti deve presentare dei bonus accattivanti e interessanti. Tra tutti i bonus segnalo:

Bonus di benvenuto senza deposito

Bonus di benvenuto con deposito

Bonus ricarica

Programmi fedeltà/Vip

Cashback

I bonus di benvenuto senza deposito sono quelli offerti ai giocatori che si iscrivono al sito per la prima volta corrisposto a chi si iscrive al sito per la prima volta, per il semplice fatto di aver effettuato la registrazione, nessuna altra condizione è necessaria. Questo tipo di bonus può essere rilasciato attraverso modalità di fun bonus, come ad esempio degli spin, dei giri gratis alle slot.

Molto simile, anche se leggermente diverso è il bonus di benvenuto senza deposito, che viene invece corrisposto al momento dell’iscrizione o della prima visita. Questa offerta si differisce dalla prima perché non prevede, per l’appunto, nessuna somma da depositare sul conto. La terza categoria di bonus, cioè quella di ricarica, consiste in una somma aggiuntiva che viene rilasciata gratuita quando viene effettuato un deposito sul sito.

Possono essere molto interessanti anche i così detti programmi fedeltà vip, istituiti dai migliori casinò per fidelizzare i clienti sulla propria piattaforma. L’ultima categoria dei bonus che affrontiamo insieme su queste pagine è quella cosiddetta di cashback. Si tratta, in pratica, di un rimborso che si basa sulla percentuale delle quote utilizzate durante la fase di gioco.

Queste sono le principali categorie dei bonus proposte dai migliori casinò online in Italia. Ovviamente anche questi bonus vengono offerti dai vari siti con dei termini e delle condizioni che è sempre bene leggere, cosa che molti giocatori, purtroppo non fanno.

Sicurezza e Affidabilità

Ne ho scritto proprio in apertura e ci voglio tornare un attimo perché la sicurezza e l’affidabilità, quando parliamo di giochi d’azzardo online, di casinò sicuri in Italia, sono due elementi che un sito deve proporre ai suoi giocatori nelle migliori condizioni possibili.





Se avete dei dubbi, consultate sempre le guide online, gli articoli e le recensioni perché le condizioni di sicurezza sono fondamentali. In Italia esistono le licenze ADM, ex AAMs, che regolano i casinò operanti sul territorio italiano. V





isto che però le frontiere digitali sono liquide, i giocatori italiani hanno la possibilità di iscriversi e di giocare regolarmente anche con casinò che operano sì all’interno del panorama del web italiano, nella nostra lingua, ma che sono registrati in altri stati e rispondono ad altre leggi e ad altri regimi fiscali. Anche qui il giocatore è bene che si informi e controlli le condizioni del casinò online proposte dai gestori stranieri.





Metodi di Pagamento





I migliori casinò italiani e non solo mettono i giocatori nelle migliori condizioni possibile durante tutta l’esperienza. Così anche i metodi di pagamento e di prelievo sono da prendere in considerazione. I più sicuri e i più diffusi metodi di pagamento messi a disposizione nei casinò italiani online ai nostri giocatori sono:

Bonifico bancario,

Circuito Visa

Circuito Master Card

Sistema Pay Pal

E wallet





Questi ultimi, cioè i portafogli virtuali, possono offrire all’utente la possibilità di effettuare i pagamenti anche ricorrendo all’utilizzo delle criptovalute, come ad esempio i Bitcoin. Per il momento non è sicuramente uno dei metodi più usati ma diversi siti di gioco d’azzardo online stanno aprendo a questa possibilità.





L’ultima condizione che ti segnalo e che faresti bene a valutare a dovere è quella che riguarda l’assistenza clienti di un casinò italiano. Questa deve essere tempestiva ed efficiente. Quest’ultimo elemento da tenere in considerazione è la presenza di un servizio di assistenza clienti attivo ed efficiente e, condizione importantissima, deve essere offerto in lingua italiana per agevole il giocatore in difficoltà e per evitare perdite di tempo, il tempo, anche in questo caso, è denaro.