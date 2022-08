Elezioni, Marco Grimaldi capolista alla Camera a Torino per l'alleanza Verdi-Sinistra

"Ma sono anche preoccupato. Faccio politica da quando sono ragazzino, ma per me questa proposta ha un sapore diverso di quello delle Olimpiadi per un atleta o delle stelle per un cosmonauta - ha aggiunto il capogruppo di Luv in Regione - Sono una persona già fortunatissima: a 41 anni ho una compagna che amo più della politica e una figlia di tre anni con cui provo a crescere educando. Fare quello che amo per la nostra parte è già la mia realtà quotidiana da diverso tempo. Certo, poter andare lì dove si potrebbe agire davvero contro i cambiamenti climatici e per la transizione ecologica, con il più grande piano di rilancio del trasporto pubblico mai visto, per ridurre gli orari di lavoro a parità di salario, tassare i profitti dove vengono generati lottando contro i paradisi fiscali, chiedere diritti pieni come il matrimonio egualitario e lo ius soli, combattere le mafie a viso aperto, significherebbe tanto. Anzi tantissimo".