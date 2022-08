Elezioni, nel primo giorno depositate sette liste al tribunale di Torino

Si è chiusa senza i big, ad esclusione del M5S che ha presidiato il tribunale fin dalle 6.50 di questa mattina, domenica 21 agosto, la prima giornata per il deposito delle liste elettorali per le elezioni politiche del 25 settembre.

Finora a presentare la documentazione richiesta, oltre ai pentastellati, sono stati Italexit, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, Gilet Arancioni, Forza Nuova e Popolo delle Partite Iva. Per alcune liste è ancora in corso la verifica della documentazione.

Nel pomeriggio si sono presentati anche i delegati di Impegno Civico, che per ora, però, non hanno consegnato le liste e torneranno domani per il deposito con tutte le carte necessarie. Per tutto il giorno si sono rincorse notizie sul possibile deposito delle liste del centrodestra, ma la consegna da parte di Lega, FdI e Forza Italia è slittata.

Attesa per domani anche la consegna delle liste per centrosinistra e Terzo Polo. Il termine ultimo sono le ore 20.