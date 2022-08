Pecco Bagnaia fa tris e riapre il Mondiale della MotoGp

Non c'è due senza tre. Pecco Bagnaia centra il terzo successo consecutivo in MotoGp e riapre il discorso mondiale, anche se rosicchia solo cinque punti al leader iridato Fabio Quartararo, che in extremis ha soffiato il secondo gradino del podio a Jack Miller.

Il tris in Austria, dopo Assen e Silverstone

Il pilota di Chivasso, dopo Assen e Silverstone, si è imposto anche in Austria, guidando in modo impeccabile la sua Ducati, mentre il giovane italiano Enea Bastianini, che partiva dalla pole, è stato fermato ad inizio corsa da un problema al cerchio della ruota anteriore. Quarto, invece, un ottimo Luca Marin, che ha preceduto Zarco e Espargaro.

Ora il leader Quartararo è distante 44 punti

Dopo la gara della Spielberg Quartararo guida la classifica con 200 punti, con Bagnaia risalito al terzo posto a -44 dal campione del mondo in carica. "E' stata una gara lunga molto lunga - ammette il pilota chivassese - per cautela abbiamo usato la soft anteriore. Sono davvero contento, ho fatto tropi errori nella prima parte della stagione, era ora di usare di più il cervello. Il mio team ha fatto un gran lavoro e ora non vedo l'ora di correre a Misano".

E fin da adesso cresce l'attesa per l'appuntamento di casa, che sarà quasi certamente decisivo nello sviluppo del Mondiale della MotoGp.