"Aggressioni continue e clima pesante all'interno del carcere minorile Ferrante Aporti"

Situazioni critiche vengono registrate anche nei reparti detentivi maschili (Pad. B e C), dove "diversi detenuti psichiatrici hanno creato seri problemi organizzativi interni tra l’altro appiccando fuoco e solo grazie all’intervento del personale di Polizia penitenziaria la situazione non è degenerata in quanto le operazioni di servizio sono state effettuate a tutela dell’incolumità fisica dei detenuti ivi ristretti. Spesso i soggetti problematici creano una sorta di confusione e questo determina nel personale una sempre più attenzione e un elevato stress psico-fisico tanto che gli stessi agenti sono costretti a smontare dal servizio a tarda ora. Alcuni Agenti, poi, sono dovuti addirittura ricorrere anche alle cure Ospedaliere per aver inalato fumo".