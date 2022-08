Dan Peterson a Varese giovedì 8 settembre per raccontare il suo libro "Tutto il basket di Dan Peterson"

Si aprirà con il basket la terza serata della prima edizione di “SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi”: sarà, infatti, il turno del grande Dan Peterson - giornalista, commentatore televisivo ed ex allenatore - di presentare il suo libro “Tutto il basket di Dan Peterson”, pubblicato da Centauria, giovedì 8 settembre 2022, alle 20.30, in Piazza Carducci, Varese.

DAN PETERSON

Dan Peterson diventa insegnante di pallacanestro nel 1958 alla Northwestern University e, nel 1971, capo allenatore della nazionale cilena. Arriva in Italia nel 1973 e, dopo diverse vittorie con Virtus Bologna (1 Coppa Italia, 1 Scudetto) e soprattutto Olimpia Milano (4 Scudetti, 2 Coppa Italia, 1 Korac, 1 Coppa dei Campioni), nel 1987 decide di ritirarsi. Ritorna in panchina nel 2011, sempre con Milano, per un'ultima stagione da coach. Membro dell’Italian Basket Hall of Fame dal 2012, ha partecipato come opinionista e telecronista a tantissime trasmissioni televisive; attualmente, scrive per La Gazzetta dello Sport.

Il suo racconto sarà seguito alle 21.30 da quello di Nicoletta Romanazzi, mental coach dell'uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, e di tanti altri grandi atleti.

ORGANIZZATORI, PATROCINI E SPONSOR

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Associazione Culturale CUADRI e il Gruppo Editoriale Morenews, con il patrocinio dei Comuni di Busto Arsizio, Laveno Mombello e Varese, oltre a Camera di Commercio e Varese Sport Commission. Inoltre, è sostenuto da Acqua Valmora, Sirio - Centro Medico Polispecialistico e Concessionaria G&G Renault Paglini.

Oltre a giovedì, anche l’ultima serata, sabato 10, si svolgerà a Varese. Martedì 6 e mercoledì 7 a Busto, giovedì 9 a Laveno.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI

Per restare aggiornati su ospiti, libri e appuntamenti di SportivaMente, è disponibile il sito www.festivaldeilibrisportivi.it. Per ricevere ulteriori informazioni, potete scrivere a ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it.