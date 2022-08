Dog Endurance Trail: uno dei momenti più attesi della quarta edizione del Trail delle Colline

Tra le gare competitive inserite domenica 9 ottobre nel programma del Trail delle Colline 2022 non poteva mancare il Dog Endurance Trail, su un percorso di 15 chilometri con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare insieme al proprio miglior amico a quattro zampe. Nelle edizioni 2020 e 2021 aveva già riscosso un buon successo il Dog Trail, ma quest’anno, grazie alla collaborazione con la Dog Endurance/Dryland Italia Asd, sono attesi numeri da record alla prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.

Ha già confermato la sua presenza Daniele Bollero, che correrà insieme al fedele Dogbol per il Team Dog Endurance Piemonte Valle d’Aosta. L’affermato chirurgo plastico torinese di origini canavesane, impegnato nel sociale come presidente della Cute Project Onlus (associazione no-profit che ha come obiettivo la formazione teorica e pratica del personale sanitario dei paesi in via di sviluppo nell’ambito della chirurgia plastica ricostruttiva), è affezionato al Trail delle Colline: “Quella chivassese è una bellissima manifestazione, a cui ho partecipato da solo nel 2019, classificandomi quarantesimo assoluto nell’Hard Trail di 23 chilometri, e insieme al mio cane (un Pastore aostano) nel 2021, piazzandomi ottavo nel Dog Trail di 15 chilometri. L’anno scorso è stato davvero emozionante, Dogbol aveva solo un anno ed è stato il nostro primo trail insieme: il connubio uomo-cane in questo tipo di appuntamenti è pazzesco, un’emozione assolutamente impagabile. Il percorso del Trail delle Colline è meraviglioso e l’organizzazione è ottima: mi hanno colpito in particolare la coinvolgente partenza da piazza della Repubblica a Chivasso e lo spettacolare arrivo a San Genesio, autentico punto di forza di questo evento, così come la presenza di tempestive navette per far ritorno a Chivasso da Castagneto Po. Sono contento, infine, che quest’anno il TdC sia stato inserito nel calendario Dog Endurance Trail, disciplina con grandi potenzialità e che chiunque abbia un cane dovrebbe provare, perché regala esperienze ed emozioni davvero uniche”.

La sinergia tra gli organizzatori del Trail delle Colline e la Dog Endurance/Dryland Italia Asd ha tutto per essere solida e vincente, grazie all’immediata sintonia che si è creata tra Giovanni Mirabella, presidente del Comitato Organizzatore, e Alessandro Usignolo, responsabile nazionale del settore Dog Endurance/Canicross della FISC (Federazione Italiana Sport Cinofili). Queste le sue parole: “Da anni collaboriamo con il mondo dei trail, partecipando con successo ad appuntamenti come il Ronda Ghibellina Trail in Toscana e il Trail del Ciapà in Liguria, solo per citare alcuni tra i più conosciuti. Mi fa molto piacere iniziare questa collaborazione con il Trail delle Colline, perché correre insieme al proprio cane è un’attività che si sposa bene con il nostro territorio. Ottobre è un mese perfetto per una gara di questo tipo, visto che i nostri amici a quattro zampe patiscono il caldo: la salute e il benessere dei cani sono per noi sempre al primo posto e anche per questa ragione sia prima che dopo il trail verranno sottoposti ad una visita da parte dello staff della Dottoressa Frieda Thèdy, responsabile sanitario della Clinica Veterinaria Athena di Rivoli. Dog Endurance Trail e trail running hanno molto in comune, nascono con lo stesso spirito premiando il “gusto di correre” immersi nella natura. Grazie all’affiliazione con lo CSEN, invitiamo a gareggiare anche appassionati di sleddog, dog trail, dog trekking e ultra canicross, ovviamente con classifiche diverse a seconda della disciplina praticata. Diamo infine l’appuntamento a tutti al 9 ottobre prossimo: non vediamo l’ora di vivere insieme una magnifica giornata”.

Il Trail delle Colline è organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Confermate le tipologie di gara del Trail delle Colline 2022:

TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri

TdC Corto: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri

Dog Endurance Trail: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino

Eco-camminata in Rosa: passeggiata libera a tutti da 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, il cui ricavato sosterrà la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno

Tutte le info relative al 4° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Official Film Movie: www.youtube.com/watch?v=QHThhZ8bHkk&t=2s

• Official Trailer: www.youtube.com/watch?v=RRWnncz7WGU

• Regolamento: www.traildellecolline.com/regolamento/

• Iscrizioni trail: iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=55123

• Iscrizioni camminata: www.appnrun.it/evento/3288/Trail +delle+Colline++Eco+Camminata+2022