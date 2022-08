Finita la 'pausa estiva', da oggi a Torino tornano Ztl e strisce blu

Nel fine settimana sono terminate le vacanze per molti torinesi, che da oggi, 22 agosto, tornano al lavoro e alle vecchie abitudini. Tra queste, anche quella di dover pagare i parcheggi.

Sospese per le due settimane centrali del mese, le strisce blu si 'riaccendono' da questo lunedì, quindi non sarà più possibile lasciare gratuitamente l’auto alla Gran Madre, a San Salvario, Vanchiglia, Cit Turin, San Donato, Crocetta e in tutti i quartieri dove è obbligatorio esporre il ticket.

Gli abbonamenti di settembre validi già da oggi

A Torino gli abbonamenti per il mese di settembre saranno validi già a partire da oggi, giorno in cui la Ztl sarà nuovamente attiva nell'area centrale di Torino dalle ore 7.30 alle 10.30.

Strisce blu 'riattivate' anche a Rivoli e Venaria

Anche nella prima cintura finisce la sospensione estiva delle strisce blu. A Rivoli dal 6 al 20 agosto non vi era stata alcuna sosta a pagamento, a Venaria Reale stessa cosa dal 7 al 21 del mese, ma da oggi si torna a pagare, con la validità dell’abbonamento mensile di settembre anticipata al 22 agosto.