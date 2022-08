Aurora, dopo le grigliate notturne, le risse in strada: disordini ai Giardini Madre Teresa di Calcutta

Prima le grigliate abusive, ora le risse. Non c'è pace, per il quartiere Aurora. A testimoniarlo, ancora una volta, video e immagini che raccontano rissa e disordini ai Giardini Madre Teresa di Calcutta.



Anche in questo caso, a lanciare l'allarme è Patrizia Alessi, capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7, che la definisce ironicamente una "serata frizzantina" in un suo post su Facebook. E definisce questi come "pezzi di territorio fuori controllo". "Queste risse avvengono praticamente ogni giorno/sera, cosa devono ancora subire i residenti? Chi sono queste persone? Dove vivono? Che lavoro fanno? Quando è arrivata la Polizia erano tutti spariti, ma nel Giardino ricordo che ci sono 6 telecamere". E conclude: "Questa è la realtà che vivono i residenti".