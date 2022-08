Scambia i suoi vestiti con quelli del negozio: 50enne arrestato per furto aggravato

L’intervento dei poliziotti del Commissariato Centro risale a mercoledì 17 agosto, quando l’addetto alla sicurezza di un negozio di attrezzature sportive, in piazza Carlo Felice, ha segnalato al 112 di avere fermato un soggetto sospettato di essersi impossessato di alcuni capi d’abbigliamento per poi allontanarsi senza pagare.

L’uomo, un cittadino italiano 50enne, avrebbe sottratto al negozio un paio di scarpe, una maglietta e dei pantaloncini per un importo di circa 140 euro. Per non destare sospetti e occultare il maltolto avrebbe poi sostituito gli indumenti sottratti con quelli che aveva addosso, ma il dettaglio non sarebbe sfuggito all’addetto che, accertatosi dello scambio- anche le scarpe seppur identiche a quelle indossate in precedenza erano nuove- ha poi inseguito il soggetto fino all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II.

L’indiziato, con precedenti di Polizia per reati simili, è stato poi arrestato dagli agenti con l’accusa di furto aggravato. Nei suoi confronti, è stato successivamente emesso dalla Questura di Torino un foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.