Torinese di 34 anni muore precipitando da una ferrata in Trentino

E’ un uomo di 34 anni residente a Torino, la vittima precipitata da una ferrata in Trentino. Il giovane è stato ritrovato morto questa notte a valle del sentiero Bepi Zac, a nord del Passo San Pellegrino dagli operatori del Soccorso Alpino.

Le ricercare erano scattate la sera prima, verso le 21, quando l’uomo non era rientrano dall’escursione. Si sono interrotte verso le 3 di notte con il recupero del corpo a 2500 metri.

Il 34enne era partito dal rifugio Taramelli in val di Fassa con l’intento di raggiungere Cima Uomo. Probabilmente è caduto in un dirupo lungo la ferrata dove non è presente la corda metallica.