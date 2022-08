Accessori per viaggiare in auto

Hai mai pensato a quanti accessori, utili o semplicemente sfiziosi, puoi mettere in auto? Ti è mai passata per la testa l'idea di rendere la tua vettura un esempio di confort e funzionalità? Se non sai da dove iniziare leggi la mia breve guida: ti darò qualche dritta in merito.

Accessori per viaggiare meglio in auto

Che tu voglia goderti le tue sudatissime ferie o che tu abbia l'abitudine di muoverti molto in macchina per ragioni personali o di lavoro, il primo gruppo di accessori che dovresti tenere a tua disposizione comprende gli oggetti utili a rendere più confortevole il viaggio. Tanto per fare degli esempi, potresti dotare la tua quattroruote di un bel frigorifero per auto. Grazie a questo dispositivo andrai in giro con una scorta di vivande al seguito senza tardare sulla tabella di marcia perché costretto a cercare di continuo supermercati e ristoranti.

Sulla tua vettura da provetto viaggiatore poi non dovrebbero mai mancare le tendine parasole, utilissime soprattutto se sai già di non avere la certezza di trovare parcheggio all'ombra. Importanti, per ovvie ragioni, sono poi gli organizer, gli alloggi mobili per tablet, navigatori o smartphone e, neanche a dirlo, i caricabatterie per ciascuno di questi dispositivi.

Accessori tecnologici: come supportare smartphone ed altri dispositivi tech

Come ti dicevo, a prescindere dal fatto che tu sia un viaggiatore incallito o meno, sulla tua vettura non dovrebbero mai mancare i supporti utili a fissare il cellulare, l'i-Pad, il navigatore o qualsiasi altro dispositivo tech tu possa utilizzare durante la guida. Tali supporti possono essere ancorati al parabrezza, magari tramite ventosa, oppure alle griglie dell'aria condizionata o ai vani CD che ormai nessuno usa più per lo scopo originario.

In questi ultimi casi sfrutterai per il fissaggio delle piccole calamite o dei semplici ganci. Chiaramente sceglierai dove posizionare i tuoi supporti in funzione del design dell'abitacolo e delle tue esigenze pratiche e logistiche. Non dimenticare poi di verificare la compatibilità tra i suddetti accessori ed i tuoi dispositivi elettronici.

Una chicca: se volessi fare le cose per bene, potresti acquistare dei supporti che includano sistemi di ricarica wireless in modo da garantirti sempre la perfetta efficienza dei congegni elettronici che porti con te. A prescindere da questa opzione comunque tieni in macchina un caricabatterie standard di scorta: non si sa mai...

Accessori per viaggiare comodi

La comodità, soprattutto se devi percorrere lunghe tratte o se condividi l'auto con bambini e soggetti poco propensi a rinunciare ai loro confort, è un must. Potresti in tal senso prendere in considerazione l'idea di viaggiare munito di uno o più cuscini cervicali per auto. Ne esistono ormai di tutti i tipi: pensati per essere ancorati al poggiatesta e/o al sedile, dotati di funzione massaggiante o capaci di attutire i dolori che interessano la colonna vertebrale.

Un altro accessorio che in certe circostanze sarai ben felice di aver portato a bordo è il parasole. In alternativa potresti optare anche per delle pellicole oscuranti o delle tendine. In quest'ultimo caso potrai scegliere tra diverse proposte commerciali: tende magnetiche, avvolgibili, con chiusura ad ombrello, con fissaggio a ventosa o semplicemente appese al finestrino come quelle di casa.

Per decidere tieni conto dei tuoi gusti e delle tue necessità, ma preoccupati anche di prendere le misure dei tuoi vetri con una certa pignoleria. Infine considera l'idea di acquistare degli organizer da fissare ai sedili ed in cui riporre in tutta sicurezza bottigliette, libri, merendine, piccoli utensili e... accessori.

Gli accessori extra: piccoli lussi a bordo

Conosci già l'utilità dei mini frigo da viaggio. In genere questi dispositivi vanno collegati all'accendisigari e possono essere impiegati per riporre viveri, farmaci e quant'altro. Se la tua macchina è un po' vecchiotta invece compra dei sensori di pressione per gli pneumatici: ne va della tua sicurezza. Perché non imbarcare poi anche un bel ricevitore bluetooth? Ti basterà installarlo per poter parlare al telefono senza staccare le mani dal volante o, molto più semplicemente, per ascoltare un po' di musica.

Infine un ultimo suggerimento: tieni sempre a bordo un bel kit d'emergenza. In commercio ne esistono di più o meno ricchi e variegati. L'ideale sarebbe in questo caso non badare a spese e garantirsi la rassicurante consapevolezza di poter far fronte ad ogni possibile emergenza. Detto ciò, divertiti con lo shopping!

Fonte: automobiletop.it