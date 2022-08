Nichelino, ritrova una fede nuziale e la consegna al comitato di quartiere Sangone: è caccia al proprietario

In un periodo che non regala molti esempi di generosità e senso civico, c'è chi va controcorrente. A Nichelino un ragazzo ha ritrovato nel parco di via Roma una fede nuziale, ma invece di tenerla e magari recuperare qualche soldo, provando a portarla in un negozio, l'ha consegnata al bar del comitato di quartiere Sangone.

Ora è stato lanciato un appello social per risalire al proprietario, con la foto che mostra una data, 1937, che potrebbe essere l'anno di nascita del possessore, il che lascerebbe supporre che si tratti di un anziano. Che magari ha perduto l'anello mentre andava a fare quattro passi nel parco, ma non è neppure escluso che si tratti di un oggetto gettato nel giardino dopo essere stato rubato, perché il ladro si è accorto che non aveva un grande valore.

Di sicuro ha un grande valore affettivo per il proprietario e di valore è stato il gesto compiuto dal giovane nichelinese.