Politiche 2022, Appendino: "Metro2, auto e aerospazio: pronti a metterci a servizio del territorio" [VIDEO]

Manca poco più di un mese al voto e la campagna elettorale per le Politiche 2022 è pronta a entrare nel vivo. Tra chi punta a un seggio in Parlamento c'è anche Chiara Appendino, ex sindaco di Torino e candidata per il Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe Conte. "Ho riflettuto a lungo se candidarmi e l'ho fatto anche per continuare a portare avanti temi nell'interesse del territorio che ho rappresentato da sindaca. Penso ai soldi per la Metro 2, i poli dell'auto e dell'Aerospazio. Se sarà possibile farlo, sono tutte esperienze che vogliamo mettere a servizi del territorio".

Grillini contro: "È stato un momento di verità"

Alle urne i grillini troveranno tanti ex compagni di strada. "Hanno fatto una scelta diversa, che fin da subito ho detto di non condividere. Hanno fondato un loro partito con loro ricette, mentre io ho preferito la coerenza e la permanenza nel Movimento. Affrontiamo la campagna con coraggio, come abbiamo già portato a casa risultati in passato. Dal salario minimo alla lotta al precariato, fino all'abolizione dell'Irap, sono questi i nostri progetti per il futuro del Paese. L'abbandono di alcune persone ha creato un momento di verità e ha aumentato la coesione tra chi è rimasto".

Emergenza bollette: "Usare gli extra profitti"