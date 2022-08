Val Susa, 260mila euro per la manutenzione di piste e strade di montagna

Sono in corso di realizzazione 17 interventi di manutenzione di piste e strade montane del territorio, commissionati dall’Unione Montana Valle Susa grazie ai finanziamenti dell’Autorità d’Ambito Torinese ATo 3. I lavori, per complessivi 260.000 euro, riguardano i Comuni di Almese, Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Giorio di Susa, Sant’Antonino di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Venaus e Villar Focchiardo.

Si tratta di interventi di manutenzione della viabilità minore, comprendenti il sistema di regimazione delle acque (pulizia e ripristino canalette trasversali, tombini e fosso laterale), il sedime (spianamenti, ripristini, colmatura di buche), le scarpate laterali (riprofilatura, stabilizzazione) e la vegetazione (decespugliamento della banchina e delle scarpate, abbattimento di alberi pericolanti). Tutti lavori, affidati ad aziende agricole-forestali ed artigiane locali, fondamentali per garantire l’accesso alle aree di pascolo e alle borgate montane.

Gli interventi in corso si aggiungono ai diversi altri già realizzati e resi possibili proprio grazie ai fondi ATo: solo quest’anno, i finanziamenti ricevuti dall’Unione Montana Valle Susa ammontano ad oltre 2.300.000 euro, di cui 1.520.000 assegnati direttamente ai Comuni e 780.000 euro gestiti direttamente dall’Ente. Un grande beneficio per i Comuni e per il territorio, oltre che una preziosa opportunità di lavoro per le tante piccole imprese agricole e forestali e per i tanti professionisti che operano in Valle.